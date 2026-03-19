Коста-Рика закроет посольство на Кубе

Президент Коста-Рики заявил, что не признает легитимность кубинских властей из-за тяжелых условий жизни кубинцеы

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Коста-Рика решила закрыть посольство на Кубе и призывает Гавану так же снизить уровень дипломатических отношений, передает EFE.

"Мы приняли решение о закрытии посольства Коста-Рики на Кубе, и обращаемся к властям Кубы принять аналогичные меры - отозвать аккредитованный дипломатический персонал и сохранить в нашей стране лишь консульское представительство", - заявил глава МИД Коста-Рики Арнольдо Тиноко.

Президент Коста-Рики Родриго Чавес, комментируя ситуацию, заявил, что руководство страны не признает легитимность нынешних кубинских властей ввиду условий жизни, которые они создали гражданам Кубы.

За связь с Кубой теперь будет отвечать дипломатическое представительство Коста-Рики в Панаме, добавил Чавес.

В Гаване это решение раскритиковал и назвали односторонним.

"Коста-Рика ограничивает отношения с Кубой под давлением США. Это решение принято без учета ее национальных интересов", - говорится в коммюнике кубинского МИД.