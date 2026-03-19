Иран потребовал от ОАЭ возмещения ущерба от войны с США

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Иран потребовал от ОАЭ компенсаций за ущерб, нанесенный боевыми действиями, поскольку территория этой страны использовалась Соединенными Штатами для нанесения ударов по Ирану.

Как сообщает "Аль-Джазира", постпред Ирана при ООН Саид Амир Иравани направил генсеку организации Антониу Гутерришу послание, в котором, в частности, говорится, что, предоставив США территорию для атак, ОАЭ совершили "международный противоправный акт, который влечет ответственность на государственном уровне". Иравани заявил, что ОАЭ несут международную ответственность за возмещение всего нанесенного Ирану материального и морального ущерба.