Иран потребовал от ОАЭ возмещения ущерба от войны с США

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Иран потребовал от ОАЭ компенсаций за ущерб, нанесенный боевыми действиями, поскольку территория этой страны использовалась Соединенными Штатами для нанесения ударов по Ирану.

Как сообщает "Аль-Джазира", постпред Ирана при ООН Саид Амир Иравани направил генсеку организации Антониу Гутерришу послание, в котором, в частности, говорится, что, предоставив США территорию для атак, ОАЭ совершили "международный противоправный акт, который влечет ответственность на государственном уровне". Иравани заявил, что ОАЭ несут международную ответственность за возмещение всего нанесенного Ирану материального и морального ущерба.

Хроника 28 февраля – 19 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран ОАЭ ООН США Антониу Гутерриш Саид Амир Иравани
Глава МИД Омана полагает, что США утратили контроль за своей внешней политикой

 Глава МИД Омана полагает, что США утратили контроль за своей внешней политикой

Цена Brent поднялась выше $119 за баррель на новостях об атаке на саудовский НПЗ

Израиль нанес удар по иранской базе и военным кораблям в Каспийском море

Режим беспилотной опасности объявлен в Абхазии

Спотовые цены на газ в Европе взлетели на 1/3 после ударов по производству СПГ Катара

 Спотовые цены на газ в Европе взлетели на 1/3 после ударов по производству СПГ Катара

Цена Brent поднялась выше $115 за баррель и отскочила вниз

 Цена Brent поднялась выше $115 за баррель и отскочила вниз

Объем госдолга США впервые превысил $39 трлн

 Объем госдолга США впервые превысил $39 трлн

Цена Brent поднималась выше $112 за баррель

Что случилось этой ночью: четверг, 19 марта

Трамп заявил, что Израиль атаковал месторождение "Южный Парс" без ведома США
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 884 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8724 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 88 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 146 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 465 материалов
Израильская атака на ядерные объекты Ирана Израильская атака на ядерные объекты Ирана 417 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 434 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 281 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 339 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 140 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
