Лукашенко планирует в будущем участвовать в деятельности Совета мира

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил готовность участвовать в деятельности Совета мира.

"Мы обязательно на уровне президента будем участвовать в этом совете", - сказал он на встрече с государственным секретарем союзного государства Сергеем Глазьевым в Минске.

"Может, не в Вашингтоне. Где-то в Европе или на Ближнем Востоке, может быть, в Израиле, ближе тут, в Турции состоятся дальнейшие заседания этого Совета. Мы будем участвовать в нем", - сказал Лукашенко.

Он обратил внимание на то, что Белоруссия традиционно транслирует мирную повестку и всегда выступает за мирное урегулирование конфликтов, в том числе, на Украине.

"У нас флаг один - мир. Мы хотим мира, и прежде всего там, где наша судьба - Украина. Мы все хотим там мира. И не только в Украине, но в других точках. Думаю, что нам будет там к месту (находиться в Совете мира - ИФ)".

Он подчеркнул, что Белоруссия собирается участвовать в Совете мира, учитывая свои союзнические отношения с Россией, а также готова вместе с Россией сотрудничать по этой тематике. "Естественно, эта позиция - и России, и Беларуси - будет единой. Мы выработаем эту позицию, потому что у нас одинаковые точки зрения", - заявил президент.

Президент Белоруссии 20 января подписал документ о присоединении республики к Совету мира и выполнении положений его устава. На первое заседание Совета 19 февраля он не поедет. Его пресс-секретарь Наталья Эйсмонт объяснила это сверстанным на этот период графиком президента и сложностями логистики в связи с западными санкциями и закрытием для Белоруссии воздушного пространства над Евросоюзом.