Трамп заявил, что страны НАТО запоздали с переменой мнения об участии в разблокировке Ормузского пролива

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что страны НАТО начали менять свою позицию относительно участия в операции по обеспечению безопасного судоходства по Ормузскому проливу, так как поняли, что Вашингтон ими недоволен.

"Сейчас они ведут себя получше, потому что они видят мое отношение, но, я считаю, что уже слишком поздно", - сказал Трамп в ходе встречи с премьером Японии Санаэ Такаити в Белом доме.

"Мы не используем пролив в своих целях, мы защищаем его для всех остальных", - добавил американский лидер, подчеркнув, что именно странам, входящим в НАТО, нужна безопасность Ормузского пролива.

В частности, по его словам, свою позицию поменяла Великобритания, которая заявила о готовности отправить авианосцы на Ближний Восток. "Но я им сказал, что я хотел видеть эти авианосцы до войны. Мне они не нужны тогда, когда в войне одержана победа", - отметил Трамп.