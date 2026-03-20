Авиация США атакует быстроходные катера Ирана в районе Ормузского пролива

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Американское командование задействовало ударные вертолеты и штурмовики с целью обезопасить Ормузский пролив от иранских быстроходных боевых катеров, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

"Американский чиновник сказал, что и штурмовики A-10, и вертолеты AH-64 несколько дней атакуют иранские быстроходные катера, которые мешают коммерческому судоходству через пролив. Он отметил, что переброшенные в регион истребители и так могли помогать в охоте на иранские катера и ракеты, но дополнительные воздушные силы способствовали усилению этой кампании", - информирует издание.

Также США ранее наносили удары по укрепленным позициям иранских крылатых ракет Корпуса стражей Исламской революции, который наряду с Армией Ирана следит за Ормузским проливом.

Однако, отмечает WSJ, Иран, по всей видимости, по-прежнему располагает крупным арсеналом мин, крылатых ракет, запускаемых с грузовиков, и сотней катеров, спрятанных в секретных туннелях, прорытых вдоль побережья пролива и на островах. Также неизвестно, каков потенциал Ирана в области минирования акватории Ормузского пролива.