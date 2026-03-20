В Испании утвержден пакет мер по поддержке экономики на 5 млрд евро

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Правительство Испании одобрило пакет мер объемом 5 млрд евро, нацеленных на смягчение негативных последствий войны в Иране и скачка цен на энергоносители, передает Bloomberg.

В том числе власти снизят налоги на продажу электроэнергии до 10% с 21% и отменят ряд других сборов, связанных с электроэнергией, заявил на пресс-конференции в Мадриде премьер-министр Испании Педро Санчес.

Всего в пакет входит около 80 различных инициатив. Они вступят в силу 21 марта.

Санчес первым среди европейских лидеров осудил нападение США и Израиля на Иран, напоминает Bloomberg. Он предупредил, что военный конфликт будет иметь широкие последствия для экономики. При этом Испания лучше многих стран Европы защищена от энергетических шоков благодаря хорошо развитому сектору возобновляемой энергетики. В то же время Испания остается крупным импортером сжиженного природного газа, а ключевым поставщиком СПГ в страну является Катар, подвергшийся атакам Ирана.