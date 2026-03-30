Испания запретила США использовать свое небо и базы для войны с Ираном

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Американские самолеты, принимающие участие в войне с Ираном, не могут использовать воздушное пространство Испании, заявила журналистам министр обороны страны Маргарита Роблес.

"Мы не разрешаем ни использование баз, ни, конечно же, использование испанского воздушного пространства для любых действий, связанных с войной в Иране", - сказала она.

Ранее власти Испании заявляли о запрете использования совместно эксплуатируемых военных баз для военных действий против Ирана. Также испанский премьер-министр Педро Санчес открыто выступал против конфликта, называя его незаконным, безрассудным и несправедливым. На это президент США Дональд Трамп пригрозил сократить торговлю с Мадридом.