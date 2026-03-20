За помилованными в Белоруссии осужденными будут следить спецслужбы

Речь идет о 30-40 человек из 250, которых освободили 19 марта

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - В Белоруссии спецслужбы и милиция будут следить за помилованными накануне оппозиционерами, которые представляют угрозу для власти, сообщил президент Александр Лукашенко. Об этом сообщает "БелТА".

"Мы их знаем. Прежде чем выпускать, они все были взяты на контроль спецслужбами и милицией", - сказал он.

По его словам, из 235 человек, которые после состоявшегося накануне освобождения остались в Белоруссии, угрозу могут представлять 30-40 человек, и все они находятся на контроле правоохранителей.

Лукашенко заявил, что не допустит повторения в Белоруссии 2020 года, когда после президентских выборов в течение более полугода продолжались массовые акции протеста против итогов выборов.

"Вы не переживайте, что мы их (помилованных - ИФ) выпустили. Все здесь под контролем. 2020 года, мужики, в Беларуси не будет. Я не хочу бегать с автоматом по улице. Я этого не допущу, и все на это нацелены", - сказал Лукашенко.

19 марта после переговоров Лукашенко со спецпосланником президента США по Белоруссии Джоном Коулом, стало известно о помиловании 250 человек, "осужденных за преступления экстремистской направленности", отбывавших наказание в белорусских пенитенциарных учреждениях.

Спецпосланник президента США сообщил Newsmax, что помилование белорусским президентом в четверг 250 человек "доводит наше общее число (освобожденных) до более чем 500 человек". "Мы думаем, что вызволим еще больше людей, и, надеюсь, к концу года освободим всех", - сказал Коул.

Протесты в Минске

США Александр Лукашенко Белоруссия Беларусь Джон Коул
