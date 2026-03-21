Беспилотники ударили по штаб-квартире иракской разведки в Багдаде

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Штаб-квартира разведслужбы Ирака подверглась в субботу ударам беспилотников, сообщает Al Arabiya.

По данным собеседника телеканала, удары нанесены по зданию, в котором находится телекоммуникационный узел, работа которого координируется со спецслужбами США.

Согласно информации Al Arabiya, в ночь на субботу атакам беспилотников также подвергся объект на территории международного аэропорта Багдада, где расположен американский дипломатический и военный персонал.

Накануне Al Jazeera со ссылкой на источник в иракских силах безопасности сообщала, что военный лагерь США, развернутый возле аэропорта в Багдаде, подвергся атаке двух беспилотников.