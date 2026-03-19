Поиск

Рядом с аэропортом в Багдаде дроны атаковали лагерь ВС США

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Военный лагерь США, развернутый возле аэропорта в Багдаде, подвергся атаке двух беспилотников, сообщает "Аль-Джазира" со ссылкой на источник в иракских силах безопасности.

О пострадавших не сообщается.

Также собеседник телеканала сообщил, что дрон нанес удар по базе иракских ВМС на юге Ирака в районе Умм-Каср, недалеко от границы с Кувейтом. БПЛА врезался в установку по очистке воды, после чего начался пожар.

В результате ударов по северу Ирака утром 19 марта погибли два бойца ополчения "Сил народной мобилизации".

Ранее AP со ссылкой на два источника в руководстве Иракского Курдистана передавало: США уверяли иракские власти, будто Ирак не будет втянут в конфликт в регионе. Однако США и Иран вместе с проиранскими группировками ведут обмен ударами по целям на иракской территории.

Хроника 28 февраля – 19 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Багдад Ирак Иран США Иракский Курдистан Умм-Каср
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

