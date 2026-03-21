Глава CENTCOM заявил, что США поразили уже более восьми тысяч целей в Иране

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Американские войска уничтожили уже более 8 тыс. целей с начала военной операции против Ирана, сообщил в субботу в ходе видеобрифинга глава Центрального командования ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM) адмирал Брэд Купер.

"За последние три недели Иран потерял значительные боеспособные силы. Мы уничтожаем тысячи иранских ракет, современных ударных беспилотников и весь иранский флот, который они используют для нападения на международное судоходство. Наш прогресс очевиден", - заявил он.

"На данный момент мы поразили более 8 тыс. военных целей, включая 130 иранских судов, американские войска сохраняют превосходство в воздухе над Ираном, совершив уже свыше 8 тыс. боевых вылетов", - сказал Купер.

"Моя оперативная оценка по-прежнему показывает, что боеспособность Ирана неуклонно снижается по мере усиления наших наступательных ударов", - отметил адмирал.

При этом он подчеркнул, что США продолжают уделять пристальное внимание устранению многолетней угрозы со стороны Ирана для обеспечения свободного потока торговли через Ормузский пролив. "В результате этого способность Ирана угрожать свободе судоходства в Ормузском проливе и вокруг него ослабевает, и мы не прекратим преследование этих целей", - указал глава CENTCOM.