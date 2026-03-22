Нетаньяху надеется на подключение других стран к операциям против Ирана

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху выразил надежду, что новые страны присоединятся к военной операции США и Израиля против Ирана.

"Настало время, чтобы лидеры остальных стран присоединились к нам", - приводит его слова The Times of Israel.

По мнению Нетаньяху, Иран "держит всех под прицелом". "Они остановили международную транспортную артерию, пытаются шантажировать весь мир", - считает премьер Израиля.

В воскресенье американский президент Дональд Трамп заявил, что США нанесут удары по иранским электростанциям, если Тегеран не восстановит движение судов через Ормузский пролив. Иран предупредил США об ответных мерах в случае ударов по его электростанциям.

Накануне министр обороны Израиля Исраэль Кац пообещал нарастить в ближайшем будущем интенсивность ударов по Ирану. В свою очередь начальник генерального штаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Эяль Замир заявил, что военная операция против Ирана в настоящее время уже прошла "половину пути" по достижению ее целей.