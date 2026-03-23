Экс-глава НКЦ США назвал возможную отправку войск на остров Харк "катастрофой"

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Возможная отправка американских войск на остров Харк станет катастрофой для США, заявил в интервью The Washington Post бывший директор Национального контртеррористического центра (НКЦ) Джо Кент.

"Я просто думаю, что это будет катастрофой. (…) По сути, это означало бы предоставление Ирану группы заложников на острове, который они могли бы обстреливать беспилотниками и ракетами", - считает Кент.

Портал Axios ранее сообщал, что администрация США рассматривает варианты захвата или изоляции острова Харк - ключевой точки Ирана для обеспечения нефтяного экспорта. Такая публикация появилась после нанесения США ударов по острову. По словам собеседников портала, налет должен был убедить Тегеран открыть Ормузский пролив, также удары стали подготовительным шагом для ослабления иранских военных позиций в рамках подготовки к возможной сухопутной операции.

По данным The Jerusalem Post, высокопоставленные официальные лица США в последние дни проинформировали своих коллег в Израиле и других странах о том, что у Вашингтона нет иной альтернативы, кроме как начать наземную военную операцию по захвату острова.