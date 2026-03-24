Премьер Пакистана заявил, что его страна готова стать площадкой для прямых переговоров США и Ирана

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Премьер Пакистана Шахбаз Шариф подтвердил, что его страна может стать площадкой для переговоров США и Ирана для урегулирования конфликта на Ближнем Востоке.

"Пакистан приветствует и всецело поддерживает продолжающиеся усилия по ведению диалога с целью прекращения войны на Ближнем Востоке в интересах мира и стабильности в регионе и за его пределами", - написал он во вторник в соцсети Х.

По словам премьера, "при условии согласия США и Ирана, Пакистан готов и счел бы за честь быть принимающей стороной для содействия содержательным и окончательным переговорам по всеобъемлющему урегулированию продолжающегося конфликта".

В понедельник в интервью Fox Business президент США Дональд Трамп заявил, что соглашение с Ираном может быть заключено в течение ближайших пяти дней. Комментируя сообщения иранских СМИ о том, что Тегеран не контактировал с Вашингтоном, Трамп заявил, что "не уверен", что понимает, о чем они пишут.

Позднее Трамп сказал CNN, что и Вашингтон, и Тегеран желают добиться соглашения. Он пригрозил, что, если за пять дней диалог Вашингтона и Тегерана не принесет результатов, США продолжат атаковать Иран.

Сообщалось, что Исламабад может стать площадкой для потенциальных прямых переговоров между представителями США и Ирана в ближайшие дни.