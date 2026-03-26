Белоруссия и КНДР подписали договор о дружбе и сотрудничестве

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко и председатель Государственных дел КНДР Ким Чен Ын подписали договор о дружбе и сотрудничестве между двумя странами, сообщили в пресс-службе Лукашенко.

"Мы выступаем против неправомерного давления на Белоруссию со стороны Запада и выражаем поддержку и понимание мерам руководства Белоруссии, направленным на социально-политическую стабильность, экономическое развитие", - заявил Ким Чен Ын, комментируя итоги переговоров и подписанный документ.

"Мы выражаем солидарность и полную поддержку в адрес Беларуси, стремящейся проводить соответствующую своей реальности самостоятельную политику, достичь мира и развития, продолжая при этом развитие отношений с традиционно дружественными странами", - добавил он.

Особое внимание он обратил на то, как правительство и народ Белоруссии "достигают примечательных успехов в деле защиты суверенных прав и интересов, в сфере безопасности, а также в стабильном развитии экономики".