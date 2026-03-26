Лукашенко завершил визит в Северную Корею

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Завершился первый в истории официальный визит президента Белоруссии Александра Лукашенко в КНДР, сообщает "БелТА".

В аэропорту белорусского президента лично проводил председатель КНДР Ким Чен Ын.

Лидеры провели 26 марта в Пхеньяне переговоры, заявив о начале нового этапа в отношениях двух стран. По итогам переговоров подписан договор о дружбе и сотрудничестве между Белоруссией и КНДР. Стороны также заключили около десятка соглашений и меморандумов по сотрудничеству в конкретных сферах, в том числе образовании, здравоохранении, сельском хозяйстве, культуре, физкультуре и спорте, информационной сфере, взаимодействии по линии БелТПП и МИД.