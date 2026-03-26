Трамп пригласил президента Узбекистана на встречу Совета мира и саммит G20

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев получил письмо от президента США Дональда Трампа с приглашением принять участие в следующем заседании Совета мира, а также в саммите G20 в Майами, сообщил пресс-секретарь узбекского лидера Шерзод Асадов.

"В своем послании американский лидер высоко оценил участие главы нашего государства в инаугурационном заседании Совета мира в феврале этого года", - написал Асадов в мессенджере.

По его словам, Трамп в письме отметил впечатляющие результаты реформ, проводимых под руководством Мирзиёева. Он пригласил президента Узбекистана принять участие в следующей встрече Совета мира, а также в саммите G20, который пройдет в Майами в декабре.

В январе 2026 года Мирзиёев в Давосе подписал устав Совета мира, а 19 февраля принял участие и выступил на первом инаугурационном саммите в Вашингтоне.

Создание Совета мира было частью предложенного Трампом плана по завершению конфликта в секторе Газа. О его формировании объявили в январе 2026 года. Церемония учреждения Совета мира состоялась 22 января в швейцарском Давосе в рамках Всемирного экономического форума.