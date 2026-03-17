Трамп пока не думает о выходе из НАТО, но разочарован альянсом

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что имеет смысл подумать о судьбе НАТО, но пока он не думал о том, чтобы выходить из альянса.

"В настоящее время у меня нет таких мыслей на уме", - cказал Трамп на встрече в Белом доме с премьером Ирландии Михолом Мартином.

"Я разочарован НАТО, мы потратили много триллионов долларов на НАТО за годы", - добавил глава Белого дома.

При этом отвечая на вопрос о возможности выхода США из НАТО на фоне ситуации с отказом союзников поддержать усилия Вашингтона по разблокировке Ормузского пролива, Трамп сказал, что "это определенно то, о чем мы должны подумать".

Он напомнил, что для вывода страны из НАТО ему не нужно одобрение Конгресса США.

"Они говорят, что то, что вы сделали, это хорошо, но мы не собираемся помогать", - раскритиковал американский лидер союзников по НАТО.