Белоруссия откроет посольство в КНДР

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко поставил задачи открыть в КНДР белорусское посольство и ускорить работу над соглашением о безвизовых поездках граждан, сообщил журналистам министр иностранных дел республики Максим Рыженков. Об этом сообщает "БелТА".

"Президентом поставлены вполне конкретные задачи. Открыть посольство наше здесь в ответ на посольство КНДР, которое уже долгое время существует в Республике Беларусь. Второе - ускорить работу над соглашением о безвизовых поездках граждан", - сказал он.

"Да и вообще посмотреть, уже опираясь на подписанный договор о дружбе и сотрудничестве, на весь комплекс вопросов, которые мы можем в самое ближайшее время раскрыть. Где у нас есть потенциал для содействия друг другу в реализации целей и задач развития наших стран", - добавил министр.

В числе перспективных направлений он назвал здравоохранение, образование, сельское хозяйство.

Александр Лукашенко Белоруссия КНДР Максим Рыженков МИД
