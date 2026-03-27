Главный торговый порт Кувейта подвергся атаке БПЛА

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Власти Кувейта заявили, что атака беспилотников нанесла урон главному торговому порту страны вблизи Эль-Кувейта, сообщают в пятницу арабские СМИ.

По информации властей, рано утром "вражеские беспилотники атаковали порт, по предварительным данным, причинен материальный ущерб, жертв нет".

После того как США и Израиль начали совместную операцию против Ирана, Иран в ответ наносит удары по американским военным объектам на Ближнем Востоке.

Хроника 28 февраля – 27 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Кувейт Эль-Кувейт
Власти Молдавии предупредили о риске отключения электроэнергии в пятницу вечером

 Власти Молдавии предупредили о риске отключения электроэнергии в пятницу вечером

Главный торговый порт Кувейта подвергся атаке БПЛА

Что случилось этой ночью: пятница, 27 марта

Уолл-стрит резко снизилась в четверг, основные индексы потеряли более 1%

 Уолл-стрит резко снизилась в четверг, основные индексы потеряли более 1%

Израиль нанес удары по центру Тегерана

Пентагон может отправить до 10 тыс. военнослужащих армии США на Ближний Восток

 Пентагон может отправить до 10 тыс. военнослужащих армии США на Ближний Восток

Подпись Трампа появится на американских купюрах

 Подпись Трампа появится на американских купюрах

Израильские ВВС нанесли 20 ударов по Ирану за последние сутки

 Израильские ВВС нанесли 20 ударов по Ирану за последние сутки

Трамп отложил удары по иранским электростанциям

Вашингтон стремится добиться согласия Киева на реализацию договоренностей Анкориджа
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1115 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8817 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 142 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 150 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 73 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 468 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 96 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 283 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 71 материалов
Израильская атака на ядерные объекты Ирана Израильская атака на ядерные объекты Ирана 417 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 434 материалов
