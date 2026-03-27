Главный торговый порт Кувейта подвергся атаке БПЛА

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Власти Кувейта заявили, что атака беспилотников нанесла урон главному торговому порту страны вблизи Эль-Кувейта, сообщают в пятницу арабские СМИ.

По информации властей, рано утром "вражеские беспилотники атаковали порт, по предварительным данным, причинен материальный ущерб, жертв нет".

После того как США и Израиль начали совместную операцию против Ирана, Иран в ответ наносит удары по американским военным объектам на Ближнем Востоке.