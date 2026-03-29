Накануне Ормузский пролив прошли в восточном направлении семь судов, еще три в западном

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Не менее семи судов накануне покинули акваторию Персидского залива, пройдя через Ормузский пролив в Оманский залив, сообщает в воскресенье Bloomberg со ссылкой на данные мониторинговых ресурсов.

В частности, пролив миновал нефтяной танкер P.Aliki, который везет 65 тыс. баррелей нефти из Саудовской Аравии в Пакистан. Также пролив прошли два судна для перевозки сжиженного природного газа (СПГ), направляющиеся в Индию, и еще четыре сухогруза.

Все семь судов проследовали по северному пути между иранскими островами Ларак и Кешм.

Вместе с тем в субботу в Персидский залив вошли два небольших судна для транспортировки СПГ и сухогруз. Газовоз и сухогруз направились к побережью Ирана, второй газовоз избрал более южный маршрут.

Кроме того, ранее стало известно, что Тегеран дал разрешение на проход семи танкерам Малайзии и более 20 судам Пакистана. Вместе с тем, по данным агентства, Иран продолжает экспортировать нефть на танкерах с отключенными системами опознания, за первые 23 дня в марте поставки в день достигали 1,6 млн баррелей.

Однако, уточняет Bloomberg, нынешняя активность судоходства в Ормузском проливе составляет лишь небольшую часть от уровня до начала нынешнего конфликта.

Вместе с тем передачу сигналов о местонахождении судов затрудняет применение в этой зоне средств радиоэлектронной борьбы, а также отключение некоторыми экипажами систем идентификации на море.