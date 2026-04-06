США будут добиваться в сделке с Ираном беспрепятственной транспортировки нефти

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Соглашение США с Ираном должно обеспечивать беспрепятственную транспортировку нефти, заявил президент США Дональд Трамп.

"Нам нужно заключить сделку (с Ираном - ИФ), которая меня устроит. И частью этой сделки должно быть беспрепятственное прохождение нефти и всего остального", - сказал он.

На этом же брифинге он заявил, что переговоры, по его оценке, идут неплохо, но напомнил, что у иранской стороны время для заключения сделки ограничено и при наступлении дедлайна США нанесут удары по мостам и электростанциям в Иране.