Президент США доволен ходом переговоров с Ираном

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Переговоры США и Ирана идут хорошо, заявил на брифинге президент США Дональд Трамп.

"Сейчас перед нами совсем другая группа людей... И мы с ними ведем переговоры... И как мне кажется, все идет неплохо", - сказал он.

В переговорах участвует спецпосланник президента Стив Уиткофф, повторил Трамп.

По словам президента, у иранцев "есть время до завтра, восьми вечера по времени Восточного побережья (США)".

"Мы имеем дело с этими людьми", - подчеркнул Трамп.

Ранее Трамп заявил, что США могут "уничтожить" Иран полностью в ночь со вторника на среду, если до этого момента Тегеран не разблокирует Ормузский пролив.

Накануне Трамп написал в соцсети Truth Social, что во вторник нанесет удары по иранским электростанциям и мостам, если Тегеран не разблокирует Ормузский пролив.