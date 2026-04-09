Казахстанским финорганизациям предложили перейти на отечественный мессенджер

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) Казахстана предлагает небанковским финансовым организациям перейти на использование отечественного мессенджера Aitu.

"В настоящее время с участниками рынка обсуждается инициатива по использованию отечественной платформы Aitu в качестве дополнительного защищенного канала взаимодействия между небанковскими финансовыми организациями и потребителями финансовых услуг", - заявило АРРФР.

В ведомстве рассматривают эту инициативу в связи с необходимостью "усиления информационной безопасности, в том числе обеспечением защиты персональных данных на фоне роста мошеннических действий при оказании финансовых услуг", а также в целях стандартизации каналов связи между финансовыми организациями и потребителями услуг.

По оценке финрегулятора, техническая архитектура Aitu обеспечивает должный уровень защиты, недоступный зарубежным мессенджерам, благодаря физической локализации всех серверов и данных внутри защищенного контура Казахстана.

"Это полностью исключает риск перехвата финансового трафика и трансграничную передачу персональных данных. Безопасность каждой транзакции гарантируется использованием сквозного шифрования, при котором ключи доступа хранятся только на устройствах пользователей, делая невозможным чтение переписки на стороне сервера или провайдера. Применение Aitu Passport с обязательной биометрической идентификацией и облачной ЭЦП обеспечивает юридически значимую верификацию как отправителя, так и получателя, технически обнуляя угрозы фишинга и подмены личности", - отмечается в пресс-релизе.

В АРРФР считают, что даже небольшие финансовые организации смогут с минимальными затратами интегрировать свои системы или использовать разработанный сервис.

"Инициатива по использованию Aitu на финансовом рынке будет детально проработана с учетом всех преимуществ мессенджера и интересов участников рынка", - заверил регулятор.