Поиск

Глава CENTCOM отметил бдительность и готовность ВС США к действиям на Ближнем Востоке

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Американские войска готовы в случае необходимости продолжить боевые действия на Ближнем Востоке, заявил в четверг глава Центрального командования ВС США (CENTCOM) адмирал Брэд Купер.

После успешного нанесения более 13 тыс. ударов по иранским военным целям и совершения тысяч боевых вылетов американские войска приостановили наступательные операции против Ирана в соответствии с режимом прекращения огня, но "мы остаемся на месте и сохраняем бдительность и готовность к действию", - сказал он в видеообращении, размещенном на странице CENTCOM в соцсети Х.

Адмирал указал, что США несомненно выполнили задачу по подрыву способности иранского режима проецировать свою мощь за пределами собственных границ.

"Иран потерпел военное поражение, его военный потенциал, создававшийся более 40 лет и стоивший миллиарды долларов, был ликвидирован", - подчеркнул Купер, добавив, что основные стратегические военные цели были достигнуты после уничтожения иранского ракетного, беспилотного и военно-морского потенциала, а также его оборонительной промышленной базы.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8959 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1519 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 109 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 436 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 288 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 152 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 142 материалов