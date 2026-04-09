Глава CENTCOM отметил бдительность и готовность ВС США к действиям на Ближнем Востоке

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Американские войска готовы в случае необходимости продолжить боевые действия на Ближнем Востоке, заявил в четверг глава Центрального командования ВС США (CENTCOM) адмирал Брэд Купер.

После успешного нанесения более 13 тыс. ударов по иранским военным целям и совершения тысяч боевых вылетов американские войска приостановили наступательные операции против Ирана в соответствии с режимом прекращения огня, но "мы остаемся на месте и сохраняем бдительность и готовность к действию", - сказал он в видеообращении, размещенном на странице CENTCOM в соцсети Х.

Адмирал указал, что США несомненно выполнили задачу по подрыву способности иранского режима проецировать свою мощь за пределами собственных границ.

"Иран потерпел военное поражение, его военный потенциал, создававшийся более 40 лет и стоивший миллиарды долларов, был ликвидирован", - подчеркнул Купер, добавив, что основные стратегические военные цели были достигнуты после уничтожения иранского ракетного, беспилотного и военно-морского потенциала, а также его оборонительной промышленной базы.