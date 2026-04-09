"Хезболла" заявила о боях с ВС Израиля в Бинт-Джубайле на юге Ливана

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - В движении "Хезболла" заявили, что его отряды вступили в бой с подразделениями Армии обороны Израиля в городе Бинт-Джубайль на юге Ливана, сообщает "Аль-Арабийя".

Бойцы "Хезболлы" применяют против ВС Израиля, продвигающихся через город, стрелковое вооружение и противотанковые гранатометы, а также обстреливают их реактивными снарядами израильские.

The Times of Israel напоминает, что ЦАХАЛ за последние дни окружил Бинт-Джубайль с целью зачистить территорию от "Хезболлы".

С 1985 по 2000 год этот город, расположенный в 5 км от границы Израиля и Ливана, занимали израильские войска. В 2000 году тогдашний глава "Хезболлы" Хасан Насралла выступил с речью в этом городе в честь отхода израильских сил.

В 2006 году во время Второй ливанской войны ("Июльская война") ЦАХАЛ и "Хезболла" вели бои за этот город.

Хроника 28 февраля – 09 апреля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
