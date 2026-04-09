Израиль снова призвал жителей южных пригородов Бейрута эвакуироваться

Израиль снова призвал жителей южных пригородов Бейрута эвакуироваться
Последствия израильского удара в Бейруте
Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Израильские военные снова призвали к эвакуации жителей южных пригородов Бейрута, пишет The Times of Israel.

"ЦАХАЛ продолжает действовать и наносить удары по военной инфраструктуре, принадлежащей террористической организации "Хезболла" в Дахии (южный пригород Бейрута)", - заявил представитель ВС Израиля Авихай Адраи.

По его словам, ЦАХАЛ не намерен причинять вред мирным жителям и поэтому ради собственной безопасности они должны немедленно эвакуироваться.

За последний месяц ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов "Хезболлы" в Дахии, и военные неоднократно призывали ливанских гражданских лиц покинуть этот район.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 9 апреля заявил, что планирует продолжить удары по ливанской группировке "Хезболла".

"Мы продолжим наносить удары по "Хезболле" везде, где потребуется, пока не вернем полное спокойствие жителям северной части Израиля, - написал он в соцсети X. - Любой, кто нападет на израильских граждан, подвергнется удару".

8 апреля ЦАХАЛ сообщил о проведении крупнейших скоординированных ударов по территории Ливана с момента начала 28 февраля операции "Рычащий лев". По утверждению военных, в течение десяти минут они нанесли удары по более чем ста командным центрам и военным объектам "Хезболлы". Позже в Ливане заявили, что жертвами ударов ЦАХАЛ по территории Ливана за среду стали не менее 254 человек, еще 1165 человек получили ранения.

Последствия израильских ударов в Ливане

Израиль снова призвал жителей южных пригородов Бейрута эвакуироваться

 Израиль снова призвал жителей южных пригородов Бейрута эвакуироваться

