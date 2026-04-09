Власти Ирана заявили, что выведут управление Ормузским проливом на новый уровень

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Иран выведет управление Ормузским проливом на новый уровень и потребует компенсацию за ущерб, причиненный во время боевых действий, заявил верховный лидер страна Моджтаба Хаменеи.

"Мы обязательно потребуем компенсацию за каждое нанесенное повреждение, за кровь наших мучеников и за увечья ветеранов этой войны, и непременно выведем управление Ормузским проливом на новый уровень", - говорится в заявлении Хаменеи, которое распространило в четверг агентство Tasnim.

По словам верховного лидера Ирана, "мы не искали и не ищем войны, но ни в коем случае не откажемся от своих законных прав".

С 28 февраля, когда США и Израиль начали наносить удары по Ирану, Ормузский пролив, через который осуществляется транспортировка 20% мировой нефти, фактически оказался заблокированным, что вызвало значительное повышение цен на энергоносители. Некоторым судам удалось пройти через пролив при условии, что у них существовали договоренности с Тегераном.

Хроника 28 февраля – 09 апреля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран Ормузский пролив Моджтаба Хаменеи
