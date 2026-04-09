Поиск

Предложения Пакистана по прекращению огня спасли диалог США и Ирана от краха

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Компромиссные предложения, сформулированные Исламабадом, позволили миновать критический этап и добиться договоренностей во вторник о прекращении огня между Вашингтоном и Тегераном, сообщает в четверг The Times of Israel со ссылкой на источники.

"Во вторник Пакистану удалось выступить посредником в достижении перемирия между США и Ираном, так как он разработал компромиссный вариант, смягчающий формулировки 10-пунктного иранского предложения, которое днем ранее незамедлительно отклонил Вашингтон", - информирует газета со ссылкой на неназванных чиновников.

На тот момент оставался всего один день до истечения срока, установленного президентом США Дональдом Трампом до ударов по иранским энергетическим объектам в случае, если Тегеран не согласится вновь открыть Ормузский пролив.

По информации газеты, пакистанская версия, в которой большинство позиций Тегерана оставались неизменными, включало смягченные формулировки, которые, по мнению Исламабада, были бы более приемлемыми для США.

Собеседники издания отметили, что были удивлены тем, как быстро Вашингтон согласился с компромиссным предложением.

Кроме того, источники заявили, что 10-пунктный план, опубликованный затем иранским Верховным советом национальной безопасности, не был версией, подготовленной Пакистаном, а гораздо сильнее напоминал первоначальное предложение Ирана, которое США отвергли.

Хроника 28 февраля – 09 апреля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран Пакистан США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

 В НАТО заявили, что предоставляют все, что просят США для боевых действий против Ирана

 Рост цен на нефть ускорился

 Израиль снова призвал жителей южных пригородов Бейрута эвакуироваться

 Оценка роста ВВП США в IV квартале неожиданно ухудшена до 0,5%

