ЕС приветствует перспективу мирных переговоров между Израилем и Ливаном

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - В Евросоюзе с удовлетворением восприняли решение премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху вступить в прямые переговоры с Ливаном, заявил Ануар аль-Ануни, пресс-секретарь главы дипломатии ЕС Каи Каллас.

"Евросоюз приветствует объявление Израиля о готовности начать мирные переговоры с Ливаном. Это позитивная новость, и мы с нетерпением желаем видеть, как конкретно будут проходить эти переговоры и каков будет их результат", - сказал он.

"Ясно, что дипломатия остается единственным жизнеспособным действием во имя будущего, и все стороны должны серьезно и добросовестно отнестись к этому, чтобы прийти к всеобъемлющему решению согласно резолюции Совета Безопасности ООН", - добавил аль-Ануни.

Он повторил требование ЕС о немедленном прекращении израильских атак против Ливана, которые привели к многочисленным жертвам среди мирного населения и разрушению гражданских инфраструктур.

Нетаньяху заявил 9 апреля, что в связи с запросами Ливана начать прямые переговоры власти Израиля приняли решение пойти на такой шаг. Темой будущих переговоров он назвал разоружение движения "Хезболла" и установление мирных отношений между Израилем и Ливаном.

После возобновления боевых действий между Израилем и "Хезболлой" президент Ливана Жозеф Аун в середине марта предложил начать прямые переговоры с Израилем под международным патронажем. Но позднее Аун сказал, что ответа от Израиля не получил.