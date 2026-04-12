Поиск

Генштаб ЦАХАЛ приказал обеспечить готовность к возобновлению операции против Ирана

Фото: Amir Levy/Getty Images

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Начальник Генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Эяль Замир отдал распоряжение подготовиться к возможному возобновлению боевых действий против Ирана и перейти в режим повышенной готовности, сообщает в воскресенье Ynet со ссылкой на источники.

"По словам военных источников, в ЦАХАЛ вступил в действие упорядоченный боевой протокол, схожий с применявшимся во время военных операций "Народ как лев" 2025 года и "Рёв льва" 2026 года, при этом все процессы, связанные с планированием и исполнением, ускорены", - информирует портал.

В сообщении отмечается, что военные действия могут возобновиться в скором времени.

В рамках протокола командирам приказано поддерживать высокую степень готовности во всех сферах, при более коротком сроке реагирования на изменения ситуации и при устранении пробелов в оперативных возможностях.

Ранее в Пакистане безрезультатно завершились переговоры делегаций США и Ирана об урегулировании конфликта. По данным ряда СМИ, стороны, в частности, не преодолели разногласия по темам Ормузского пролива и иранской ядерной программы.

Хроника 28 февраля – 12 апреля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран Израиль ЦАХАЛ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1603 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 124 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8981 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 153 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 289 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 99 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 436 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 142 материалов