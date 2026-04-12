Генштаб ЦАХАЛ приказал обеспечить готовность к возобновлению операции против Ирана

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Начальник Генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Эяль Замир отдал распоряжение подготовиться к возможному возобновлению боевых действий против Ирана и перейти в режим повышенной готовности, сообщает в воскресенье Ynet со ссылкой на источники.

"По словам военных источников, в ЦАХАЛ вступил в действие упорядоченный боевой протокол, схожий с применявшимся во время военных операций "Народ как лев" 2025 года и "Рёв льва" 2026 года, при этом все процессы, связанные с планированием и исполнением, ускорены", - информирует портал.

В сообщении отмечается, что военные действия могут возобновиться в скором времени.

В рамках протокола командирам приказано поддерживать высокую степень готовности во всех сферах, при более коротком сроке реагирования на изменения ситуации и при устранении пробелов в оперативных возможностях.

Ранее в Пакистане безрезультатно завершились переговоры делегаций США и Ирана об урегулировании конфликта. По данным ряда СМИ, стороны, в частности, не преодолели разногласия по темам Ормузского пролива и иранской ядерной программы.