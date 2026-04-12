Поиск

Никто из членов делегации США не остался в Пакистане после переговоров с Ираном

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Делегация США в полном составе по завершении переговоров с Ираном покинула Пакистан, сообщает в воскресенье CBS со ссылкой на источники.

"Официальные лица сказали CBS News, что после переговоров никто из американской делегации не остался в Пакистане; и зять президента США Джаред Кушнер, и спецпосланник президента Стив Уиткофф, и техническая команда покинули Исламабад", - информирует телеканал.

Ранее в региональных СМИ появлялась информация, что Уиткофф и Кушнер остаются в Исламабаде.

Тегеран отверг предложение США о вывозе иранского обогащенного урана

Тем временем, по данным CBS, самолет с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом приземлился на американской авиабазе Рамштайн в Германии для дозаправки.

Ранее в Пакистане безрезультатно завершились переговоры делегаций США и Ирана об урегулировании конфликта. По данным ряда СМИ, стороны, в частности, не преодолели разногласия по темам Ормузского пролива и иранской ядерной программы.

Хроника 28 февраля – 12 апреля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран США Исламабад
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Хроники событий
