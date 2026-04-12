Иранская делегация после переговоров с США отбыла из Исламабада

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Делегация Ирана, которая ранее провела переговоры в Исламабаде с представителями США, в воскресенье покинула столицу Пакистана, сообщает CNN со ссылкой на источники.

"По словам пакистанских и иранских источников, переговорная команда Ирана покинула Исламабад после продолжительного разговора с США, который не привел к соглашению", - информирует телеканал.

По данным иранских СМИ, делегация Ирана состояла из 71 человека, включая переговорщиков, экспертов, работников СМИ, телохранителей.

До этого телеканал CBS передавал, что вся делегация США, включая спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа и зятя президента Джареда Кушнера, тоже вылетела из Исламабада.

Ранее в Пакистане безрезультатно завершились переговоры делегаций США и Ирана об урегулировании конфликта. По данным ряда СМИ, стороны, в частности, не преодолели разногласия по темам Ормузского пролива и иранской ядерной программы.