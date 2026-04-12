В Пакистане заявили о настрое на переговорах США и Ирана не возобновлять боевых действий

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Делегации США и Ирана на состоявшихся в Исламабаде переговорах заявляли, что лишь диалог позволит им преодолеть нынешний кризис, сообщает в воскресенье CNN со ссылкой на источник в Пакистане.

"По словам источника, обе стороны выражали оптимизм. Обе команды переговорщиков признали, что лишь дипломатия обеспечит позволит двигаться вперед, и что никто не хочет возвращения к 28 февраля, когда началась война", - информирует телеканал.

В то же время делегации обеих стран также пытались произвести впечатление и на общественность в своих родных странах.

Стороны также признали, что и в регионе, и за его пределами есть силы, которые не желают успеха переговорам.

Его собеседник подчеркнул активную роль Пакистана в качестве посредника для организации переговоров. Так, главнокомандующий вооруженными силами Пакистана Асим Мунир "был очень вовлечен" в соответствующие мероприятия. Пакистан также предпринял меры, чтобы переговоры проходили в секретном режиме с целью не допускать утечек информации.

Ранее в Пакистане безрезультатно завершились переговоры делегаций США и Ирана об урегулировании конфликта. По данным ряда СМИ, стороны, в частности, не преодолели разногласия по темам Ормузского пролива и иранской ядерной программы.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявлял, что иранская сторона на переговорах в Пакистане не согласилась на предложенные США условия урегулирования конфликта. Вэнс добавлял, что власти США стремятся получить от Ирана долгосрочные обязательства по отказу от разработки ядерного оружия. В свой черед спикер парламента Ирана, глава иранской делегации на переговорах с США Мохаммад-Багер Галибаф отмечал, что американским переговорщикам не удалось развеять сомнения Тегерана в готовности Вашингтона к честному диалогу.