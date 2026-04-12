Поиск

В Пакистане заявили о настрое на переговорах США и Ирана не возобновлять боевых действий

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Делегации США и Ирана на состоявшихся в Исламабаде переговорах заявляли, что лишь диалог позволит им преодолеть нынешний кризис, сообщает в воскресенье CNN со ссылкой на источник в Пакистане.

"По словам источника, обе стороны выражали оптимизм. Обе команды переговорщиков признали, что лишь дипломатия обеспечит позволит двигаться вперед, и что никто не хочет возвращения к 28 февраля, когда началась война", - информирует телеканал.

В то же время делегации обеих стран также пытались произвести впечатление и на общественность в своих родных странах.

Стороны также признали, что и в регионе, и за его пределами есть силы, которые не желают успеха переговорам.

Его собеседник подчеркнул активную роль Пакистана в качестве посредника для организации переговоров. Так, главнокомандующий вооруженными силами Пакистана Асим Мунир "был очень вовлечен" в соответствующие мероприятия. Пакистан также предпринял меры, чтобы переговоры проходили в секретном режиме с целью не допускать утечек информации.

Ранее в Пакистане безрезультатно завершились переговоры делегаций США и Ирана об урегулировании конфликта. По данным ряда СМИ, стороны, в частности, не преодолели разногласия по темам Ормузского пролива и иранской ядерной программы.

В миреAxios назвал причины разногласий Ирана с США на переговорахЧитать подробнее

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявлял, что иранская сторона на переговорах в Пакистане не согласилась на предложенные США условия урегулирования конфликта. Вэнс добавлял, что власти США стремятся получить от Ирана долгосрочные обязательства по отказу от разработки ядерного оружия. В свой черед спикер парламента Ирана, глава иранской делегации на переговорах с США Мохаммад-Багер Галибаф отмечал, что американским переговорщикам не удалось развеять сомнения Тегерана в готовности Вашингтона к честному диалогу.

Хроника 28 февраля – 12 апреля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран США Пакистан Исламабад
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Генштаб ЦАХАЛ приказал обеспечить готовность к возобновлению операции против Ирана

Орбан заявил о необходимости выдержать наступающий на Европу кризис

Швеция задержала шедшее из России судно под панамским флагом

Собиравшиеся войти в Персидский залив два супертанкера повернули назад

Циклон "Вайану" привел к наводнению и отключениям электричества в Новой Зеландии

Саудовская Аравия восстановила режим работы нефтепровода "Восток-Запад" и месторождения Манифа

Что случилось этой ночью: воскресенье, 12 апреля

Иран и США на переговорах не решили два-три ключевых вопроса

США добиваются от Ирана долгосрочных обязательств по отказу от ядерного оружия

Вэнс заявил, что Иран на переговорах не принял условия США
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1603 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 124 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8981 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 153 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 289 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 99 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 436 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 142 материалов