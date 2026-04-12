Президент США сообщил, что Британия поможет Штатам разминировать Ормузский пролив

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил Fox news, что Великобритания и некоторые другие страны помогут американским военным избавить Ормузский пролив от мин.

"Как я понимаю, Британия и пара других стран отправят туда минные тральщики", - приводит CNN его слова.

В то же время Трамп сказал, что США держат в этом регионе и свои силы, в том числе и современные подводные средства разминирования, а также более традиционные минные разградители.

Ранее Трамп также утверждал, что в скоро начинающейся морской блокаде США против Ирана будут участвовать и другие страны. Однако президент не уточнил, о каких государствах идет речь.



