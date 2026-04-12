Президент США сообщил, что Британия поможет Штатам разминировать Ормузский пролив

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил Fox news, что Великобритания и некоторые другие страны помогут американским военным избавить Ормузский пролив от мин.

В миреПрезидент США анонсировал начало разминирования Ормузского проливаЧитать подробнее

"Как я понимаю, Британия и пара других стран отправят туда минные тральщики", - приводит CNN его слова.

В то же время Трамп сказал, что США держат в этом регионе и свои силы, в том числе и современные подводные средства разминирования, а также более традиционные минные разградители.

Ранее Трамп также утверждал, что в скоро начинающейся морской блокаде США против Ирана будут участвовать и другие страны. Однако президент не уточнил, о каких государствах идет речь.


Хроника 28 февраля – 12 апреля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран Ормузский пролив США Дональд Трамп Великобритания
Трамп полагает, что Иран вернется за стол переговоров

 Трамп полагает, что Иран вернется за стол переговоров

В Иране опровергли заявления о неудачных переговорах с США из-за желания получить ядерное оружие

Трамп заявил о согласии Ирана со всеми предложениями США, кроме связанных с ядерной программой

Швеция разрешила продолжить путь шедшему из России судну под панамским флагом

Президент США анонсировал начало разминирования Ормузского пролива

Трамп пообещал задерживать суда, которые платили пошлины Ирану

Трамп заявил, что США не удалось договориться с Ираном по ядерной проблеме

 Трамп заявил, что США не удалось договориться с Ираном по ядерной проблеме

Генштаб ЦАХАЛ приказал обеспечить готовность к возобновлению операции против Ирана

 Генштаб ЦАХАЛ приказал обеспечить готовность к возобновлению операции против Ирана

Орбан заявил о необходимости выдержать наступающий на Европу кризис

Швеция задержала шедшее из России судно под панамским флагом
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1610 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 125 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8981 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 153 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 289 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 99 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 436 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 142 материалов