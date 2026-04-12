WSJ узнал, что КСИР сохранил большинство малых кораблей для контроля за Ормузским проливом

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Более 60% малого военно-морского флота Корпуса стражей исламской революции (КСИР), отвечающего за патрулирование Ормузского пролива, остается в целости и сохранности после шестинедельной американо-израильской операции, сообщила газета The Wall Street Journal.

По ее данным, КСИР охраняет пролив флотом малых скоростных ударных катеров, оснащенных ракетами и минами. Их сложнее обнаружить со спутников и поразить из-за их размеров и скорости передвижения. Кроме того, КСИР размещает эти катера в подземных хранилищах, что еще больше затрудняет их обнаружение, указывает издание.

Как сообщал Пентагон, в ходе военной операции американским вооруженным силам удалось повредить или уничтожить свыше 155 более крупных военных кораблей ВМС Ирана. Однако практически неповрежденный флот малых ударных катеров может позволить КСИР продолжать легко контролировать Ормузский пролив, в том числе путем установки мин по всему водному пути, отмечает газета.

Президент США Дональд Трамп в воскресенье заявил, что Вашингтон не смог в ходе переговоров в Пакистане договориться с Тегераном по вопросу Ормузского пролива. Он написал в соцсети Truth Social, что с настоящего момента ВМС США (...) начинают процесс блокады в отношении всех судов, пытающихся войти или выйти из Ормузского пролива.