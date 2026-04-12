Трамп полагает, что Иран вернется за стол переговоров

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU Президент США Дональд Трамп заявил Fox news, что у Ирана нет другого варианта, кроме как возобновить впоследствии переговоры с Вашингтоном.

"Я предсказываю, что они возвратятся и отдадут нам все желаемое", - приводит CNN слова президента.

"Я хочу все (...), а им нечем крыть", - продолжил президент.

Он также утверждал, что США способны покончить с Ираном "за один день". По словам Трампа, США могут уничтожить энергосистему Ирана, мосты, опреснительные установки, и тот никогда не сможет их восстановить.

Американский лидер упомянул, что у Ирана остались заводы по производству ракет, но США знают их местоположение. "У нас есть все еще и другие цели", - добавил президент, не уточнив, о чем он говорит.

Ранее он сказал, что у Вашингтона не получилось договориться с Тегераном по теме иранской ядерной программы, и американские военные начинают морскую блокаду Ирана.