Премьер Италии считает недопустимым выпад Трампа против папы римского

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Итальянский премьер-министр Джорджа Мелони назвала недопустимыми слова американского президента Дональда Трампа в адрес папы римского Льва XIV, сообщает в понедельник французская газета Le Figaro.

"Папа является главой католической церкви, и вполне справедливо и нормально, что он призывает к миру и осуждает любую форму войны", - цитирует издание коммюнике Мелони.

Ранее Трамп заявил, что "не в восторге" от понтифика из-за того, что тот не одобряет операцию США против Ирана. По его словам, Лев XIV "слабо разбирается в преступности и совершенно ничего не понимает во внешней политике". "Я не хочу, чтобы папа римский считал нормальным наличие у Ирана ядерного оружия", - добавил президент.

Лев XIV ответил на критику Трампа и заявил, что не опасается его власти, сообщило в понедельник агентство ANSA. "Я не боюсь администрации Трампа. (...) Я не собираюсь вступать с ним в дискуссию. Я не думаю, что можно злоупотреблять Евангелием так, как это делают некоторые люди", - заявил понтифик на борту самолета на пути в Алжир.

Папа римский вновь повторил, что считает, что нужно "покончить с войнами".