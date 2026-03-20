Польша не заинтересована в создании совместного с Литвой полигона в Сувалкском коридоре

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Польша не будет участвовать в литовском проекте по созданию полигона в Сувалкском коридоре, заявил замглавы польского Минобороны Павел Бейда. Об этом сообщают польские СМИ.

"Мы безоговорочно не будем в этом участвовать, - сказал Бейда. - Мы внимательно следим, мониторим и также просим о том, чтобы был определенный достаточно широкий отступ (территории литовского полигона. - ИФ) от нашей границы", - добавил он.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа предложил Варшаве "рассмотреть возможность расширения полигона на территорию Польши с созданием совместного военного объекта двух государств". "Это было бы уникальным решением в контексте НАТО - совместный учебно-тренировочный полигон, предназначенный для защиты восточного фланга альянса", - подчеркнул он.

Из литовского бюджета было выделено 100 млн евро на строительство военного полигона в городе Капчяместис, в 10 км от стыка границ Литвы, Белоруссии и Польши. Объект планируется использовать для учений национальной дивизии Литвы и союзников по НАТО. Ввести его в действие планируется уже в 2027 году.

Сувалкский коридор - территория на границе между Литвой и Польшей между Белоруссией и Калининградской областью протяженностью менее 100 км, через которую Литва соединяется с основной территорией Евросоюза.

Литва Евросоюз Минобороны НАТО Польша Павел Бейда Сувалкский коридор
Саудовская Аравия утром перехватила более 20 иранских беспилотников

Европейские фондовые индексы в четверг потеряли более 2% на итогах заседаний ЕЦБ и Банка Англии

Еврокомиссия не планирует пересматривать сроки отказа от российского СПГ

