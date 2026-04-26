В Израиле призвали эвакуироваться из ряда городов на юге Ливана перед ударами по "Хезболле"

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) обнародовала предупреждение в адрес населения нескольких городов на юге Ливана о необходимости эвакуироваться перед тем, как израильские военные начнут наносить удары по движению "Хезболла", сообщает в воскресенье The Times of Israel.

В частности, речь идет о населенных пунктах Майфадун, Шукин, Арнун, Завтар аль-Шаркия и Кфар-Тебнит в районе Эн-Набатия. Жителям предписано покинуть дома и отойти минимум на километр от зоны, где могут действовать ЦАХАЛ.

Издание уточняет, что они располагаются севернее создаваемой Израилем на юге Ливана зоны безопасности.

"Из-за нарушения террористической организацией "Хезболлы" соглашения о прекращении огня ЦАХАЛ вынуждена действовать в ответ с применением силы", - цитирует газета представителя ЦАХАЛ Авихая Адраи.

Ливан и Израиль 17 апреля согласовали десятидневное перемирие. При этом, армия Ливана не принимала участие в конфликте с Израилем: боевые действия ввело движение "Хезболла". Оно не является участником договоренностей о перемирии.

Впоследствии поступали сообщения об ударах со стороны как "Хезболлы", в том числе по израильской территории, так и со стороны ЦАХАЛ.

Накануне премьер Израиля Биньямин Нетаньяху отдал военным приказ о нанесении ударов по целям движения "Хезболла" в Ливане.