В Израиле призвали эвакуироваться из ряда городов на юге Ливана перед ударами по "Хезболле"

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) обнародовала предупреждение в адрес населения нескольких городов на юге Ливана о необходимости эвакуироваться перед тем, как израильские военные начнут наносить удары по движению "Хезболла", сообщает в воскресенье The Times of Israel.

В частности, речь идет о населенных пунктах Майфадун, Шукин, Арнун, Завтар аль-Шаркия и Кфар-Тебнит в районе Эн-Набатия. Жителям предписано покинуть дома и отойти минимум на километр от зоны, где могут действовать ЦАХАЛ.

В миреНетаньяху распорядился об ударах по "Хезболле"Нетаньяху распорядился об ударах по "Хезболле"Читать подробнее

Издание уточняет, что они располагаются севернее создаваемой Израилем на юге Ливана зоны безопасности.

"Из-за нарушения террористической организацией "Хезболлы" соглашения о прекращении огня ЦАХАЛ вынуждена действовать в ответ с применением силы", - цитирует газета представителя ЦАХАЛ Авихая Адраи.

Ливан и Израиль 17 апреля согласовали десятидневное перемирие. При этом, армия Ливана не принимала участие в конфликте с Израилем: боевые действия ввело движение "Хезболла". Оно не является участником договоренностей о перемирии.

Впоследствии поступали сообщения об ударах со стороны как "Хезболлы", в том числе по израильской территории, так и со стороны ЦАХАЛ.

Накануне премьер Израиля Биньямин Нетаньяху отдал военным приказ о нанесении ударов по целям движения "Хезболла" в Ливане.

Ливан Хезболла Израиль ЦАХАЛ Биньямин Нетаньяху
Израильские власти впервые назначили посла в Сомалиленд

Путин выразил признательность Ким Чен Ыну за вклад КНДР в освобождение Курской области

Стрелявший на вечере с участием Трампа хотел напасть на чиновников администрации

 Стрелявший на вечере с участием Трампа хотел напасть на чиновников администрации

Что случилось этой ночью: воскресенье, 26 апреля

Стрельба на приеме в Вашингтоне: что известно к утру

 Стрельба на приеме в Вашингтоне: что известно к утру

Трамп не думает, что инцидент со стрельбой в Вашингтоне связан с иранским кризисом

Трамп полагает, что чем активнее он работает, тем выше риск покушений

 Трамп полагает, что чем активнее он работает, тем выше риск покушений

Трамп поблагодарил Секретную службу за работу в ходе инцидента со стрельбой

Трамп не пострадал во время инцидента со стрельбой в Вашингтоне

 Трамп не пострадал во время инцидента со стрельбой в Вашингтоне

В NASA назвали безупречным запуск ракеты "Союз-2.1а" с кораблем "Прогресс МС-34"
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9140 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1919 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 161 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 145 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 77 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 290 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 473 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 437 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов