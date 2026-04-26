Стармер и Трамп обсудили перспективы нормализации ситуации в Ормузском проливе

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент США Дональд Трамп в воскресенье провели телефонный разговор, в ходе которого говорили, в том числе, о важности восстановления нормального режима судоходства в Ормузском проливе, сообщило британское правительство.

"Лидеры обсудили срочную необходимость возобновить судоходство в Ормузском проливе с учетом серьезных последствий для глобальной экономики, в отношении стоимости жизни для населения Британии и всего мира", - говорится в сообщении.

Стармер проинформировал Трампа о реализации совместной инициативы Лондона и Парижа по восстановлению свободы навигации в проливе.

Лидеры двух стран выразили желание в скором времени поговорить вновь.

Хроника 28 февраля – 26 апреля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Новости по теме

Ким Чен Ын отметил ключевую роль боевых успехов армий РФ и КНДР в предотвращении возрождения фашизма

ВМС КСИР перехватили два контейнеровоза из-за их связей с Израилем

Белоусов вручил ордена военным КНДР, принимавшим участие в освобождении Курской области

 Белоусов вручил ордена военным КНДР, принимавшим участие в освобождении Курской области

Министр обороны России провел переговоры с Ким Чен Ыном в Пхеньяне

Израильские власти впервые назначили посла в Сомалиленд

Путин выразил признательность Ким Чен Ыну за вклад КНДР в освобождение Курской области

Стрелявший на вечере с участием Трампа хотел напасть на чиновников администрации

 Стрелявший на вечере с участием Трампа хотел напасть на чиновников администрации

Что случилось этой ночью: воскресенье, 26 апреля

Стрельба на приеме в Вашингтоне: что известно к утру

 Стрельба на приеме в Вашингтоне: что известно к утру

Трамп не думает, что инцидент со стрельбой в Вашингтоне связан с иранским кризисом
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1923 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9141 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 161 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 145 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 77 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 290 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 473 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 437 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов