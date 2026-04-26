Стармер и Трамп обсудили перспективы нормализации ситуации в Ормузском проливе

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент США Дональд Трамп в воскресенье провели телефонный разговор, в ходе которого говорили, в том числе, о важности восстановления нормального режима судоходства в Ормузском проливе, сообщило британское правительство.

"Лидеры обсудили срочную необходимость возобновить судоходство в Ормузском проливе с учетом серьезных последствий для глобальной экономики, в отношении стоимости жизни для населения Британии и всего мира", - говорится в сообщении.

Стармер проинформировал Трампа о реализации совместной инициативы Лондона и Парижа по восстановлению свободы навигации в проливе.

Лидеры двух стран выразили желание в скором времени поговорить вновь.