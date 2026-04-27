За последние дни Ормузский пролив прошли 17 судов

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Не менее 17 судов, включая четыре загруженных танкера, с пятницы по понедельник миновало Ормузский пролив, сообщает CNN со ссылкой на данные компании Kpler.

Два танкера вышли из ОАЭ, а еще два покинули иранские порты. Самым крупным из них был танкер Jiaolong, которым владеет Греция и который ходит под флагом Либерии: в пятницу он отчалил из ОАЭ, а в понедельник бросил якорь в порту Сикка в индийском штате Гуджарат.

По данным CNN, большинство судов выбрало маршрут, определенный властями Ирана, и проходящий вблизи иранского побережья. Также половина судов, по которым есть информация, загружались в иранских портах.

Неясно, перехватили ли США какие-либо из этих судов в рамках введенной ранее блокады иранских портов.

CNN отмечает, что в настоящий момент движение через Ормузский пролив составляет 5% по сравнению с показателями до момента начала конфликта на Ближнем Востоке два месяца назад.

С начала американской блокады ВМС США перехватили уже 38 связанных с Ираном торговых судна, выходивших из иранских портов или направлявшихся в них; военные высадились на два судна.

Портал Axios со ссылкой на осведомленные источники сообщал, что Иран предлагает США открыть Ормузский пролив и положить конец конфликту, отложив ядерные переговоры на более поздний этап. Axios отмечает, что Белый дом получил это предложение, но не ясно, готовы ли США его рассмотреть.

 Лоукостеры просят у властей США $2,5 млрд в связи с ростом цен на топливо

 WP сообщила о сниженном уровне безопасности на приеме с Трампом в Вашингтоне

 Аракчи отправился с визитом в Москву

