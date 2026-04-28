В Вашингтоне опасаются последствий иранского кризиса для промежуточных выборов

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - В администрации США обеспокоены тем, что неопределенность в ситуации с Ираном может стать слишком долгой и сказаться на промежуточных выборах в Конгресс в ноябре 2026 года, сообщает Axios со ссылкой на источники.

Несколько американских госслужащих заявили изданию, что обеспокоены тем, что США втягиваются в замороженный конфликт, в котором нет ни боевых действий, ни соглашения. Один из источников, близкий к президенту США Дональду Трампу сказал, что поскольку до промежуточных выборов осталось шесть месяцев, замороженный конфликт - худшее для Трампа, как с политической, так и с экономической точки зрения.

При таком сценарии войска США останутся в регионе на многие месяцы, сохранится американская блокада иранских портов, так же как перекрытие Ормузского пролива, а Вашингтон и Тегеран будут выжидать, кто первый пойдет на компромисс.

Еще пять советников, общающихся с Трампом, рассказали, что он колеблется между вариантом с новыми ударами по Ирану и ожиданием того, не принудит ли кампания максимального санкционного давления на Тегеран к его большей готовности обсуждать отказ от ядерной программы. "Я бы охарактеризовал Трампа как удрученного, но реалистичного деятеля. Он не желает применять силу. Но он не сдает назад", - объяснил один из советников.

Некоторые из высокопоставленных приближенных Трампа желают, чтобы он оставил в силе блокаду, ввел больше экономических санкций прежде, чем снова прибегать к ударам. Также, по данным Axios, Трамп советуется с жестко настроенными деятелями за пределами администрации, которые советуют ему пойти на какие-то военные действия с целью преодолеть нынешний тупик.

Ранее The New York Times, ссылаясь на несколько источников, знакомых с ходом обсуждений в ситуационном центре Белого дома сообщила, что Трамп не примет предложение Ирана, предусматривающее открытие Ормузского пролива, но оставляющее вопрос о его ядерной программе для последующих переговоров.

CNN со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, также сообщил, что Трамп вряд ли примет этот план, который был передан США в последние несколько дней. Источники The Wall Street Journal также сообщают, президент США и его команда по национальной безопасности скептически относятся к предложению Ирана. По их данным, Вашингтон, вероятно, "в ближайшие дни" представит свой ответ Тегерану.