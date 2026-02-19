В Киргизии арестован бывший глава отдела администрации президента Анаркулов

Он считается сторонником бывшего главы ГНКБ Ташиева

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - В Бишкеке Первомайский районный суд арестовал до 10 апреля бывшего руководителя отдела информационной политики администрации президента Киргизии Нургазы Анаркулова, сообщила пресс-служба суда.

Его водворили в СИЗО-1. Ему предъявлено обвинение по статье "Массовые беспорядки" УК.

Анаркулов является сторонником экс-главы Госкомитета национальной безопасности Киргизии Камчыбека Ташиева, ранее отправленного в отставку президентом. Анаркулов был задержан 17 февраля на границе с Казахстаном при въезде в Киргизию.

11 февраля следственная служба МВД Киргизии возбудила уголовное дело о массовых беспорядках после появления обращения к президенту Садыру Жапарову с призывом провести досрочные президентские выборы. Обращение подписали 75 человек, всех их допросили, пять из них были арестованы.

До 10 апреля в СИЗО-1 также водворены бывший замглавы МВД Киргизии Курсан Асанов, бывший руководитель аппарата премьер-министра Бекболот Талгарбеков, бывший первый вице-премьер-министр Аалы Карашев, бывший посол Киргизии в Узбекистане Эмилбек Узакбаев и бывший полпред президента в парламенте Курманбек Дыйканбаев.