КС Киргизии не увидел оснований для досрочных президентских выборов

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Конституционный суд Киргизии по просьбе президента дал толкование статьей Конституции в части проведения президентских выборов, пришел к выводу, что очередные выборы должны состояться 24 января 2027 года.

"Очередные выборы президента Кыргызской Республики подлежат проведению в соответствии с главой 10 конституционного Закона Кыргызской Республики "О выборах Президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики" в четвертое воскресенье января 2027 года (24 января 2027 года), а их назначение должно быть осуществлено Жогорку Кенешем не позднее чем за четыре месяца до дня голосования (не позднее 24 сентября 2026 года)", - говорится в заключении суда.

В суде объяснили, что нынешний шестилетний срок президентства Садыра Жапарова засчитывается как первый. Действующий глава государства может избраться в 2027 году на второй срок, но уже на пятилетний срок по действующей Конституции.

В части досрочных выборов Конституционный суд подчеркивает, что наличие публичных дискуссий о сроке полномочий президента не образует и не заменяет конституционных оснований досрочного избирательного цикла.

"Досрочные выборы президента не служат способом корректировки мандата, они возможны лишь как правовое последствие досрочного прекращения полномочий по основаниям, исчерпывающе перечисленным в части 1 статьи 72 Конституции 2021 года: отставка по заявлению; отрешение от должности в установленном порядке; невозможность осуществления полномочий по болезни или в случае его смерти. Этот перечень оснований закрытый, любое расширительное толкование означает введение не предусмотренного Конституцией основания прекращения полномочий и потому является неконституционным. При отсутствии таких оснований сценарий досрочных выборов президента юридически исключается и подлежит применению режим очередного избирательного цикла", - заключили в суде.

Жапаров ранее попросил Конституционный суд дать официальное толкование положений Конституции по вопросам сроков своих полномочий и порядка назначения досрочных выборов в связи с тем, что в его адрес поступило коллективное обращение с просьбой безотлагательно инициировать проведение новых выборов президента страны в этом году. Документ подписали 75 человек, среди них бывший вице-премьер-министр страны Бекболот Талгарбеков и экс-депутат Эмилбек Узакбаев.

Позже следственная служба МВД Киргизии возбудила уголовное дело по статье "Организация массовых беспорядков". На допрос были доставлены 75 человек, подписавшихся под обращением, пятеро из них были арестованы.