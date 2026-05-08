Глава МИД Ирана заявил об увеличении ракетного арсенала страны

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Иранские военные в настоящее время располагают большим количеством ракет, чем на момент старта американской военной операции 28 февраля, написал в соцсети Х глава МИД Ирана Аббас Аракчи.

"ЦРУ ошиблось, когда сообщило, что у нас осталось 75% ракет и пусковых установок по сравнению с 28 февраля. На самом деле этот показатель: 120%", - прокомментировал он недавнюю публикацию Washington Post.

Издание со ссылкой на доклад ЦРУ сообщило, что у Ирана осталось 75% "довоенного" арсенала мобильных пусковых ракетных установок и около 70% ракет. В документе говорилось и о том, что иранским военным после начала перемирия с США удалось восстановить доступ к почти всем подземным арсеналам, отремонтировать часть ракет и даже - завершить производство тех ракет, которое было остановлено после начала американских ударов по Ирану.

По оценкам ЦРУ, Иран способен еще три или четыре месяца выдерживать американскую морскую блокаду без существенного ухудшения в экономике.

Газета отмечает, что подобные данные ставят под вопрос оптимизм президента США Дональда Трампа, неоднократно заявлявшего, что Иран будет вынужден пойти на соглашение с Вашингтоном, так как в противном случае быстро столкнется с трудностями в экономике.