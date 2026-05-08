США нанесли удары по пустым танкерам в Ормузском проливе

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Американские военные нанесли удары по пустым крупным танкерам в Ормузском проливе, сообщает в пятницу Fox News.

"Военные США осуществили очередные авиаудары и поразили несколько пустых танкеров, которые пытались прорвать блокаду Ирана", - передает телеканал.

"Это были очень крупные нефтяные танкеры класса VLCC. Огромные пустые суда, пытавшиеся вернуться в Иран. Они попытались пройти через блокаду", - приводит Fox News слова неназванного высокопоставленного американского чиновника

Ранее иранские СМИ сообщали о звуках взрывов, которые были слышны у города Сирик на юге Ирана возле Ормузского пролива.