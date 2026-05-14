Онколог, эвакуированный с лайнера из-за хантавируса, выведен из изоляции в Небраске

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Онколог Стивен Корнфелд, доставленный в США после вспышки хантавируса на круизном судне Hondius, получил разрешение покинуть бокс биозащиты в медицинском центре Университета Небраски. Об этом сообщает AP со ссылкой на представителя медучреждения.

Корнфелд был одним из более чем 120 пассажиров и членов экипажа, эвакуированных с лайнера и направленных в разные страны для прохождения карантина. В Небраску доставили 16 граждан США, однако только Корнфелда поместили в изолированный бокс после того, как взятый на борту мазок дал противоречивые результаты: один тест оказался отрицательным, другой - положительным.

По данным медцентра, врач будет переведен в Национальное карантинное отделение, где уже находятся остальные американцы, проходящие наблюдение.

Корнфелд сообщил в эфире CNN, что чувствует себя хорошо и не имеет симптомов. Ранее на борту у него наблюдались признаки, похожие на грипп, включая ночную потливость и озноб.

Всемирная организация здравоохранения заявила, что всего зарегистрировано 11 случаев хантавируса, связанных с круизом, включая три летальных исхода. Восемь случаев подтверждены лабораторно. ВОЗ отмечает, что вспышка стала первой, зафиксированной на круизном судне. Организация рекомендует пассажирам и экипажу соблюдать 42-дневный карантин.