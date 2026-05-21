Минобороны Латвии заявило об устранении беспилотной угрозы на востоке страны

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Угроза воздушному пространству Латвии в восточной части страны устранена, сообщило латвийское Минобороны.

"Национальные вооруженные силы сообщают, что угроза воздушному пространству Латвии в Лудзенском, Резекненском, Краславском и Аугшдаугавском районах устранена в 14:43", - говорится в сообщении.

Истребители НАТО, задействованные в патрулировании воздушного пространства Балтии и ранее поднятые по тревоге, вернулись к штатному несению службы.

"Возможны повторные случаи, когда иностранный беспилотный летательный аппарат входит в воздушное пространство Латвии или приближается к нему", - отметило министерство.

Ранее 21 мая Минобороны сообщило, что воздушное пространство страны нарушил беспилотник. В восточной части Латвии была объявлена воздушная тревога, была поднята в воздух авиация НАТО, задействованная в патрулировании над странами Балтии.

Минобороны НАТО Латвия Балтия
