Что случилось этой ночью: воскресенье, 24 мая

Из-под завалов в Старобельске извлекли тела всех погибших, Трамп заявил о согласовании соглашения с Тегераном, стрельба возле Белого дома в Вашингтоне

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Спасатели завершили поиск на месте обрушения общежития в Старобельске после атаки БПЛА. Из-под завалов извлекли тела 21 погибшего. Глава ЛНР объявил 24 и 25 мая днями траура по жертвам удара ВСУ.

- Дональд Трамп заявил, что соглашение между Вашингтоном и Тегераном в целом согласовано, стороны ведут обсуждение завершающих аспектов сделки.

- Контроль над Ормузским проливом останется за Ираном, несмотря на заявление президента США о том, что маршрут будет открыт, сообщило агентство Fars.

- Сотрудники Секретной службы США вступили в перестрелку с вооруженным мужчиной возле Белого дома. Он получил тяжелые ранения и позже скончался в больнице. Во время перестрелки также был ранен случайный прохожий. Нападавшим оказался 21-летний Насир Бест, имевший проблемы с психическим здоровьем.

- США приостановили поставку сотен крылатых ракет Tomahawk в Японию из-за их острой нехватки в американских вооруженных силах, сообщила The Financial Times.

- Обладателем "Золотой пальмовой ветви" Каннского кинофестиваля стал фильм "Фьорд" румынского режиссера Кристиана Мунджиу. Гран-при фестиваля взял "Минотавр" Андрея Звягинцева.

- Украинский боксер Александр Усик одержал победу над нидерландцем Рико Верхувеном в бою за титулы чемпиона мира по версиям WBC, IBF и WBA в супертяжелом весе.